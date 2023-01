Usain Bolt, i legali denunciano: spariti 12,7 milioni dal suo conto in Giamaica

Gli avvocati di Usain Bolt sono al lavoro per recuperare 12,7 milioni di dollari che mancano dal conto dell’olimpionico presso una società di investimento privata in Giamaica, su cui le autorità stanno indagando. L’avvocato Linton P. Gordon mercoledì ha fornito all’Associated Press una copia di una lettera inviata a Stocks & Securities Limited chiedendo la restituzione del denaro e minacciando ulteriori iniziative. Secondo Gordon il conto ora ha un saldo di soli 12.000. Stocks & Securities Limited sta monitorando attentamente la situazione, come fa sapere sui suoi canali.