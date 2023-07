Oggi in tv Diamond League Londra 2023 atletica: programma, orari e diretta streaming

Tutto pronto per la Wanda Diamond League di Londra 2023 di atletica leggera: ecco le informazioni per seguire tutte le gare del London Athletic Meet, decima tappa del massimo circuito mondiale. Archiviata la tappa di appena due giorni fa a Monaco, torna lo spettacolo della grande atletica mondiale. L’Italia scenderà in pista con Nadia Battocletti nei 5000m, mentre in pedana ci saranno Leonardo Fabbri nel getto del peso e la primatista italiana del salto con l’asta Roberta Bruni. L’appuntamento con le gare valide per la Diamond League è a partire dalle ore 12.54 di domenica 23 luglio al London Stadium di Londra, in Gran Bretagna.

STREAMING E TV – L’evento sarà visibile in diretta tv dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per gli abbonati su Sky Sport Action (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro dalle 15.20 alle 17.10 su Rai Due (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari delle gare della Diamond League di Londra 2023.

Programma Diamond League Londra 2023

DOMENICA 23 LUGLIO

12.54 Lancio del disco maschile

13.22 Getto del peso maschile

13.36 Salto con l’asta femminile

14.04 400m ostacoli femminili

14.14 1500m maschili

14.22 Salto in alto maschile

14.27 5000m femminili

14.49 Salto in lungo femminile

14.53 110m ostacoli maschili

15.02 3000m siepi femminili

15.19 400m maschili

15.29 200m maschili

15.40 100m femminili

15.51 800m femminili