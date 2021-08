Tokyo 2020, maratona maschile: chi è Faniel, il primatista italiano in gara all’Olimpiade

by Fabrizio Lavezzato

Eyob Faniel, Foto Fidal

Eyob Ghebrehiwet Faniel è nato ad Asmara, capitale e città più importante dell’Eritrea il 26 novembre 1992, ma vive in Veneto dal febbraio 2004, quando insieme alla famiglia ha raggiunto il padre, giunto nella nostra penisola nel 1998. Attualmente è residente a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza ed ha ottenuto ufficialmente la cittadinanza italiana nell’Ottobre 2015.

Come succede alla gran parte dei ragazzi, intraprende la sua attività sportiva nel calcio. Viene avvicinato al mondo dell’atletica da Vittorio Fasolo e seguito negli anni della crescita dal tecnico Marco Maddalon, facendo anche tesoro dei consigli di Giancarlo Chittolini. A partire dalla seconda metà del 2016, la sua guida tecnica viene assunta da Ruggero Pertile, uno dei più forti maratoneti del panorama azzurro di ogni tempo. L’esordio in Nazionale arriva nel 2017 in Coppa Europa a Minsk, nella gara dei 10.000 metri. Sempre nel 2017 si aggiudica la maratona di Venezia con il tempo di 2h12’16’’. Nel 2018, anno in cui inizia la sua militanza nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, vince la medaglia d’oro a squadre nella maratona dei Campionati Europei di Berlino. Nell’aprile del 2019 a Padova corre la mezza maratona 1h00’53”, mentre il 31 dicembre vince la 10km della BOClassic di Bolzano in 28’21’’: si tratta della prima vittoria italiana in questa prestigiosa competizione 31 anni dopo il successo ottenuto da Salvatore Antibo.

Il 23 febbraio 2020, alla maratona di Siviglia, realizza il nuovo record italiano nella maratona, tagliando il traguardo in 2h07’19, infrangendo di 3’’ il primato appartenente a Stefano Baldini e stabilito dal 23 aprile 2006.

Il 28 febbraio 2021, in occasione della prima edizione della Tuscany Camp Half Marathon di Ampugnano (SI), stabilisce col tempo di 1h00’07” il record italiano della mezza maratona, che resisteva addirittura del lontano 2002, quando Rachid Berradi vinse la Stramilano in 1h00’20’’.

Eyob Faniel ha due figlie: Wintana, nata nel 2016 e Liya, venuta alla luce nel 2020.