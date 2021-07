Tokyo 2020, Atletica: oro Etiopia nei 10000 m, argento e bronzo Uganda. Crippa è 11°

by Alessandro Amoruso

Yeman Crippa - Foto FIDAL/Colombo

Bravissimo Yemaneberhan Crippa, combattivo all’interno della finale dei 10000 metri. Il corridore trentino è rimasto coi migliori fino a un giro e mezzo dalla fine, quando davanti hanno iniziato a martellare: l’azzurro negli ultimi metri non ha avuto le energie per rimanere a contatto, ma ha fatto comunque il massimo di quello che era nelle sue possibilità quest’oggi, terminando undicesimo. Il crono di 27:54.05 con cui è arrivato al traguardo, tuttavia, gli dà una consolazione: si tratta infatti del suo primato stagionale.

La vittoria, con annesso oro all’Etiopia, è andato a Selemon Barega in 27:43.22: arrivo quasi in solitaria per lui dopo un mortifero scatto piazzato all’interno dell’ultima curva. Seguono gli ugandesi Joshua Cheptegei (primatista mondiale) in 27:43.63 e Jacob Kiplimo in 27:43.88. Stupefacente, invece, la totale assenza dei keniani dalle posizioni di vertice: solo settimo Rodgers Kwemoi, nono Rhonex Kipruto.

