A Tamberi e Palmisano il premio di atleti dell’anno rilasciato dalla FIDAL

Il 2023 è stato un anno d’oro, da sogno si potrebbe definire, per Gianmarco Tamberi e Antonella Palmisano. I successi dei due atleti si sono contraddistinti per le loro doti, pe ril loro talento e per le loro qualità che li hanno portati a trionfare in tutti in circuiti in cui si sono messi in mostra. La Fidal, nel momento di celebrare gli Oscar della stagione di atletica del 2023, ha pensato proprio a loro due per conferirgli il premio di Atleti dell’anno.

Tamberi è entrato nella leggenda, soprattutto dopo il grande trionfo a Budapest che è valso il primato mondiale per il nostro atleta azzurro. Successo questo che si è andato ad aggiungere alla folta lista di trionfi: dall’Olimpiade, ai Mondiali indoor passando per Europei. Per Antonella Palmisano il successo è stayo il podio sempre a Budapest nella 20km, nonostante qualche acciacco fisico di troppo. Il premio di atleti dell’anno però per i due azzurri suona solo come un punto di partenza: Parigi 2024 è alle porte, ed entrambi, vorranno sicuramente ricordare bene la prossima Olimpiade.