“È qualcosa di incredibile vincere questo trofeo. Quest’anno volevo solo essere il miglior saltatore con l’asta del mondo, ma essere il migliore in tutto nel mio sport è davvero qualcosa di incredibile. Il mio obiettivo è andare sempre più in alto e il più a lungo possibile. Non so dove questo ci porterà”. Queste le parole di Armand Duplantis dopo aver vinto il trofeo di Atleta dell’anno 2022 della World Athletics. Il campione svedese del salto con l’asta ha ritoccato il record mondiale in Oregon, superando la misura di 6,21 metri.