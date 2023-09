Salto con l’asta, 4,73 a Chiari per Roberta Bruni: è il nuovo record italiano

Serata indimenticabile per l’atletica italiana e per Roberta Bruni, che nel meeting di salto con l’asta in piazza a Chiari, in provincia di Brescia, ha stabilito il primato nazionale. L’azzurra è riuscita infatti a saltare la misura di 4,73 al terzo tentativo, migliorando di un centimetro il record stabilito lo scorso anno a Rovereto. Come se non bastasse, Bruni ha anche realizzato lo standard per i Giochi di Parigi 2024 e sarà dunque tra le protagoniste alle prossime Olimpiadi.

A completare lo show azzurro anche Elisa Molinarolo, che sempre alla terza prova è riuscita a superare la quota di 4,68, firmando il primato personale. Un traguardo niente male per la 29enne di Soave, in grado di migliorare il 4,65 che le era valso il nono posto ai Mondiali di Budapest.

“Non ho parole. Non è nel mio stile essere polemica, ma mi auguro vivamente che questa misura possa zittire chi mi ha criticato in modo indegno dopo i Mondiali. Il merito di questa misura è in parte di Elisa: avere una rivale in casa mi porta a saltare sempre più su e per questo ringrazio lei e il suo allenatore” ha detto Bruni.

Sulla stessa lunghezza d’onda Molinarolo, che ha affermato: “Chiari per me ha un significato speciale: proprio qui era iniziata la mia seconda vita sportiva duellando con Roberta Bruni. Tentare il record italiano insieme a lei è la ciliegina sulla torta di una stagione emozionante. La forma continua a esserci e ci godiamo il momento“. Terzo posto infine la britannica Holly Bradshaw con 4,53, mentre ha trovato il record personale anche Virginia Scardanzan con 4,45.