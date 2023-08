Salto in alto: Vallortigara quinta nella gara di Heilbronn, domani tocca a Tamberi

Elena Vallortigara chiude al quinto posto nell’evento di salto in alto a Heilbronn, in Germania. Il bronzo mondiale dei Carabinieri ha saltatola misura di 1,83, fermandosi poi con tre errori alla successiva quota di 1,86 e non riuscendo a emulare l’1,87 dello scorso week end per il titolo italiano di Molfetta della scorsa settimana. La vittoria è andata alla campionessa iridata, l’australiana Eleanor Patterson, con la stessa quota della slovena Lia Apostolovski con 1,95. Domani, domenica 6 agosto, l’ultima gara prima dei Mondiali di Gianmarco Tamberi a partire dalle 14.