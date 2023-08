Salto in alto, Tamberi è carico: “A Budapest con la voglia di spaccare il mondo”

Gianmarco Tamberi è carico e punta al gradino più alto del podio per i Mondiali di Budapest. “Indubbiamente mi vedrete con una voglia di spaccare il mondo e di portare a casa quella medaglia d’oro. Quindi sostenetemi e sosteneteci. E speriamo di fare qualcosa di grande anche questa volta“. Queste le parole del campione olimpico di salto in alto ai microfoni del TG1, a una settimana dalla rassegna iridata in Ungheria. La moglie Chiara, prima di ogni partenza, gli lascia una lettera e quella di questa recitava: “Io sento che il tuo obiettivo è anche il mio obiettivo, quindi andiamo a vincere”.

Impossibile non ricordare l’impresa di Tokyo, una gioia condivisa con Barshim. “Ne abbiamo parlato, nessuno dei due tornerebbe indietro e cambierebbe quella scelta, ce lo siamo detti, ma sicuramente nessuno dei due farebbe quella scelta in un altro contesto – ha proseguito, parlando poi della separazione dal padre-allenatore – Il nostro rapporto non è mai stato idilliaco nemmeno quando ero più piccolo. Con il passare degli anni il rapporto padre-figlio è praticamente scomparso”.