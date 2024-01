Running, Corri per la Befana 2024: il 6 gennaio a Roma al via la 30esima edizione

di Antonio Sepe 11

Manca sempre meno alla Corri per la Befana 2024, gara di running in programma sabato 6 gennaio a Roma. L’appuntamento è alle ore 10.00 con la partenza della gara competitiva di 10,100 km, mentre sono previste anche due attività ludico motorie non competitive di 10,100 km (corsa o passo libero) e di 3 km Befana happy run. “Corri per la Befana è l’appuntamento inaugurale delle corse su strada del nuovo anno, uno di quelli a cui non si può mancare. Il Parco degli Acquedotti e il percorso della gara rappresentano il valore aggiunto della manifestazione: correre nella storia di Roma ha un fascino enorme. Da sempre il tracciato della Corri per la Befana prevede la partenza dalla Circonvallazione Tuscolana, per proseguire sulla via Tuscolana, via delle Capannelle, viale Appio Claudio (lato Statuario), per poi entrare nel Parco degli Acquedotti e terminare con il classico arrivo su via Lemonia” si legge nella nota dell’organizzazione.

La manifestazione, che gode del patrocinio del Municipio Roma VII di Roma Capitale, della Fidal Lazio, e del Parco Regionale dell’Appia Antica, è iscritta nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera e del Centro Sportivo Italiano e comprende anche diversi eventi collaterali. Nella giornata di venerdì 5 gennaio, il campo sportivo della chiesa di San Policarpo si trasforma infatti nel Villaggio della Befana, un Athletic Camp fornito di attrezzature da campo, percorsi di atletica e ludici per i più piccoli. Il programma comprende ‘‘Le Volate della Befana’‘ prove di velocità sui 50 metri, riservate ai bambini e ai ragazzi (dai 4 ai 16 anni). La mattinata sarà dedicata all’insegnamento dell’atletica, con l’iniziativa ”Conosci l’Atletica – Correre per Educare” della durata di 2 ore, con la guida di istruttori Fidal e Csi.