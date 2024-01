Oscar Pistorius esce dal carcere, libertà vigilata fino al 2029 per l’ex atleta paraolimpico

Nelle prossime ore Oscar Pistorius lascerà il carcere Atteridgeville, nelle vicinanze di Pretoria, per passare al regime di libertà vigilata. Dopo quasi nove anni scontati dietro le sbarre per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, uccisa il giorno di San Valentino del 2013, l’ex atleta paralimpico potrà scontare il resto della pena in regime di libertà vigilata fino al 2029. Una decisione arrivata a novembre da parte dei giudici e accolta in maniera negativa dall’opinione pubblica, non dalla famiglia della ragazza uccisa che comunque sottolinea come un completo ravvedimento da parte di Pistorius non sia ancora avvenuto.

Durante il periodo di libertà vigilata Pistorius avrà diversi vincoli e obblighi legati agli orari per lasciare l’abitazione dove sarà domiciliato, la partecipazione a corsi per la gestione della rabbia e sul tema della violenza di genere. Inoltre avrà divieto di consumare alcolici e le autorità potranno fargli visita in qualsiasi momento per verificare il comportamento dell’ex atleta. Non potranno essere rilasciate interviste fino al termine della pena e la violazione di una di queste indicazioni potrebbe riportare Pistorius in carcere. Stando alle ultime notizie, il detenuto dovrebbe trasferirsi nella villa di uno zio a Pretoria, dove ha già alloggiato tra il 2015 e 2016 nel periodo agli arresti domiciliari.