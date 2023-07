Oggi in tv Diamond League Silesia 2023 atletica: programma, orari e diretta streaming

Tutto pronto per il Silesia Kamila Skolimowska Memorial, valevole per l’ottava tappa della Wanda Diamond League 2023 di atletica leggera: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. La città polacca di Chorzow torna ad ospitare alcuni dei migliori atleti del mondo tre settimane dopo i Giochi Europei, dove l’Italia ha conquistato il primo storico trionfo a squadre. Al via il capitano azzurro Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Leonardo Fabbri nel peso, Elena Bellò negli 800 metri e Sara Fantini nel martello. Presente anche Gaia Sabbatini nei 1500m, gara non valida per il circuito mondiale. L’appuntamento con le gare valide per la Diamond League è a partire dalle ore 14.00 di domenica 16 luglio al Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia.

STREAMING E TV – L’evento sarà visibile in diretta tv dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per gli abbonati su Sky Sport Action (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro su Rai Due (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari delle gare della Diamond League di Silesia 2023.

Programma Diamond League Silesia 2023

DOMENICA 16 LUGLIO

14.00 Salto in alto femminile

14.40 Getto del peso maschile

15.42 Salto triplo femminile

15.45 Salto con l’asta maschile

16.04 400m femminili

16.08 Salto in alto maschile

16.16 100m maschili

16.26 3000m femminili

16.47 100m ostacoli femminili

16.53 Lancio del giavellotto femminile

16.57 3000m siepi maschili

17.16 400m maschili

17.27 800m femminili

17.38 1500m maschili

17.53 100m femminili