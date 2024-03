Mondiali indoor atletica Glasgow 2024: programma e calendario terza giornata

Il calendario completo della terza giornata dei Mondiali indoor di atletica leggera 2024, in programma a Glasgow da venerdì 1 a domenica 3 marzo. Cala il sipario sulla rassegna iridata con gli undici titoli in programma, tra cui le due staffette 4×400. In serata spicca la finale del salto in lungo femminile, con Larissa Iapichino che punta una medaglia. Di seguito, il programma dettagliato per la giornata di domenica 3 marzo con date e orari dei Mondiali indoor 2024 di atletica leggera di Glasgow e le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – Tutte le gare dei Mondiali indoor di atletica leggera di Glasgow 2024 saranno visibili in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Nel dettaglio, le sessioni mattutine saranno in diretta su Rai Sport, mentre le sessioni serali su Rai 2. Sempre in streaming sarà possibile la visione su Eurovision Sport, la nuova piattaforma gratuita messa a disposizione dall’European broadcasting union (Ebu) e accessibile tramite sito e app. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E DIRETTA TV

I RISULTATI DI OGGI

Calendario Mondiali indoor atletica Glasgow 2024

DOMENICA 3 MARZO

SESSIONE MATTUTINA

11.05 – Eptathlon maschile: 60 ostacoli

11.18 – finale Salto triplo femminile

11.25 – batterie 60 ostacoli femminili

12.10 – batterie staffetta 4×400 maschile

12.15 – Eptathlon maschile: salto con l’asta

12.38 – batterie staffetta 4×400 femminile

12.50 – finale Salto in alto maschile

SESSIONE SERALE

20.00 – finale Salto con l’asta maschile

20.15 – finale Salto in lungo femminile

20.40 – semifinali 60 ostacoli femminili

21.15 – finale staffetta 4×400 maschile

21.30 – finale staffetta 4×400 femminile

21.45 – Eptathlon maschile: 1000 metri

22.00 – finale 60 ostacoli femminile

22.10 – finale 800 metri maschili

22.20 – finale 800 metri femminili

22.30 – finale 1500 metri maschili

22.45 – finale 1500 metri femminili