Mondiali Atletica, Tamberi: “Mi sento bene, non vedo l’ora di gareggiare”

Gianmarco Tamberi, a due giorni dalle qualificazioni del salto in alto dei Mondiali di Budapest, che si svolgeranno domenica a partire dalle 10.35 ha dichiarato: “Non vedo l’ora di gareggiare, mi sento molto bene. Ho lavorato tanto, ho messo tutto me stesso con il mio team, ho fatto tutto quello che si poteva fare per arrivare qui in forma. Poi la gara va fatta, e l’Usain Bolt del salto in alto, ovvero Mutaz Barshim, è ancora tra noi e sarà dura, ma sono pronto a dare il meglio di me”.

Poi ha proseguito: “Ho lavorato negli ultimi mesi con il coach Giulio Ciotti e il preparatore atletico Michele Palloni per ritrovare il mio salto, in passato cercavo invece di capire come migliorarlo. Negli ultimi anni, forse soltanto nella magica serata di Tokyo sono riuscito a esprimere i salti che facevo prima dell’infortunio, anche se non li avevo dentro veramente. E allora con il mio team mi sono messo a studiare i miei video e lo abbiamo fatto anche ieri in aereo”.