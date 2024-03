Mondiali atletica indoor Glasgow 2024: Chituru Ali in finale nei 60 metri con il personal best

Uno strepitoso Chituru Ali si prende la scena nella sessione serale di venerdì 1 marzo dei Mondiali indoor di atletica leggera 2024, in corso di svolgimento a Glasgow. L’azzurro si è infatti qualificato per la finale dei 60 metri grazie ad un notevole 6.53 corso in batteria, che equivale al proprio personal best. Meglio dell’italiano ha fatto soltanto la statunitense Coleman, primo in 6.43 (eguagliato il record mondiale del connazionale Lyles), ma Ali ha comunque staccato il pass per l’atto conclusivo e l’ha fatto senza neppure dover attendere i ripescaggi.

Chituru – autore della quarta prestazione italiana di sempre sui 60 metri indoor – tornerà ad essere protagonista all’Emirates Arena della città scozzese alle ore 22.45 con la finale. I favoriti saranno gli americani Coleman e Lyles – unici a scendere sotto il 6.50 – ma per il gradino più basso del podio è tutto aperto, anche se la concorrenza non manca (spiccano i nomi di James e Omaniala).

SEGUI IL LIVE

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E DIRETTA TV

I RISULTATI DI OGGI

Niente da fare purtroppo per Giulia Aprile, che non è riuscita a qualificarsi per la finale dei 1500 metri femminili. L’azzurra ha chiuso al settimo e ultimo posto la sua batteria in 4:20.21. “E’ stata una stagione bellissima in cui mi sono tolta molte soddisfazioni. Non mi aspettavo una gara del genere. Ho cercato di stare davanti, ma le altre hanno più esperienza – mentre per me era il primo Mondiale – e negli ultimi 600 metri non ne avevo più” ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport.

Buone notizie per l’Italia dal pentathlon femminile, con Sveva Gerevini in piena corsa per il podio. L’azzurra ha chiuso al terzo posto la prova di salto in lungo – arrendendosi alla belga Vidts e alla finlandese Vanninen ma stabilendo il personale di 6.26 – e alle ore 22.30 si giocherà il tutto per tutto negli 800 metri. A contenderle la medaglia saranno l’olandese Dokter e la statunitense Hawkins.