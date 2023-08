Mondiali atletica Budapest 2023, Weir in finale del peso con la seconda misura. Avanti anche Fabbri

Zane Weir con la seconda miglior misura delle qualificazion (21,82) e Leonardo Fabbri con la dodicesima ed ultima disponibile (20,74) conquistano la qualificazione per la finale del getto del peso ai Mondiali di atletica di Budapest, in programma questa sera a partire dalle ore 20,35 allo stadio ‘National Athletics Centre’. Weir era partito con un 20.81, prima di migliorarsi e di superare il 21.40 che regalava la qualificazione. Fabbri aveva iniziato male, trovando solo un 19.41 ma il 20.74 al terzo tentativo vale il pass. Miglior misura del turno di qualificazione per il brasiliano Darlan Romani con 22,37, che rappresenta anche il suo primato stagionale. Niente da fare invece per la staffetta azzurra 4×400 mista che è rimasta esclusa dall’ultimo atto. Lorenzo Benati (che ha accusato un fastidio al quadricipite), Ayomide Folorunso, Riccardo Meli e Alice Mangione hanno chiuso con il sesto posto (3’14″56) nella prima batteria.

Soddisfatto Weir ai microfoni della Rai: “Sono molto felice, mi sento bene e questa è la cosa più importante. Soprattuto fisicamente. Devo trovare il tempismo. Ci vediamo dopo per la finale. La pedana era difficile perché nel riscaldamento era bagnata e in gara la asciugavano, quindi era difficile adattarci“.

“Chiedo scusa a casa se ho fatto perdere un po’ di anni a qualcuno, ma ho fatto del mio meglio – dice Fabbri in relazione al primo lancio -. Purtroppo le condizioni oggi erano veramente difficili, perché hanno posticipato la gara e ha cominciato a piovere. Non si sapeva di quanto avrebbero ritardato l’inizio della gara, quindi ci siamo riscaldati e raffreddati più volte“. Poi il toscano aggiunge: “Abbiamo fatto il riscaldamento con la pedana bagnata ed è andato veramente bene, non ho mai lanciato così lungo in riscaldamento quest’anno. Poi il problema è che per la gara hanno asciugato la pedana ovviamente, quindi sono cambiati tutti i ritmi e ho fatto un po’ fatica“.