Mondiali atletica Budapest 2023, Tamberi oro: “Con papà non ci parliamo, ma la medaglia è anche sua”

“E’ pazzesco. E’ una cosa unica. Mi sento ripagato di tutti i sacrifici fatti. La sensazione di stasera non la posso descrivere. Battere tutti questi campioni è una cosa pazzesca. Avevo fatto un grande riscaldamento e sapevo che dovevo restare concentrato per non ‘distruggermi’ da solo”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi, ai microfoni di Sky Sport, dopo aver vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di atletica di Budapest 2023 nel salto in alto: “Ha funzionato la mia tattica e il mio modo di approcciare la gara. Dopo dodici anni il cambio di coach è avvenuto perchè le cose non funzionavano più. Ma sono qui anche per tutto quello che mi ha insegnato mio padre. Poi, devo ringraziare il mio nuovo team per come mi ha accompagnato in questo percorso verso questa medaglia che mi mancava tanto. Non ci parliamo da tempo io e mio papà ma questa medaglia è anche sua e per lui”.

E ancora: “Ho battuto i supereroi. Mi sento un umano che batte gli eroi”. Così Gianmarco Tamberi dopo la conquista dell’oro nel salto in alto ai Mondiali di Budapest. E’ pazzesco, tutti i sacrifici sono ripagati. In queste manifestazioni so di poter dare il meglio. Serviva 2.38 e 2.40, sono rimasto concentrato divertendomi. Il mio segreto è essere me stesso. Sapevo che il 2.36 era un match point. Mi sono caricato di tante responsabilità, non è stato facile separarmi da mio padre. Ho vinto una nuova sfida, è stato un percorso che mi dà energia”.