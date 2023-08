Mondiali atletica Budapest 2023: Tamberi festeggia l’oro tuffandosi nella riviera piena d’acqua (VIDEO)

di Giorgio Billone 36

Gianmarco Tamberi show ai Mondiali di atletica di Budapest 2023. Dopo aver vinto la medaglia d’oro nel salto in alto, l’azzurro si è tuffato insieme ad El Bakkali, vincitore nella finale dei 3000 siepi, nella riviera con vasca piena d’acqua che costituisce l’ultimo ostacolo di un giro della gara in pista appena terminata. Tanta la gioia del marchigiano, che ha deciso di fare un bagno fuoriprogramma. In alto ecco il video.