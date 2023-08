Mondiali atletica Budapest 2023, Tamberi dedica l’oro alla moglie Chiara: “La mia forza, la mia ispirazione”

Dedica speciale per Gianmarco Tamberi dopo la prestigiosa medaglia d’oro conquistata ai Mondiali di atletica a Budapest. Sul suo profilo Instagram, il talento azzurro ha scritto: “La mia forza, la mia felicità, la mia ispirazione, la mia principessa. Questo Mondiale è per te amore mio“. Il riferimento è ovviamente alla moglie, Chiara Bontempi, che ha immediatamente baciato dopo la vittoria come si evince dall’immagine allegata.