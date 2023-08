Mondiali atletica Budapest 2023, Tamberi è campione del mondo: Gimbo d’oro nel salto in alto (VIDEO)

di Antonio Sepe 67

Il video della splendida medaglia d’oro vinta da Gimbo Tamberi, che ha trionfato a Budapest, sede dei Mondiali 2023 di atletica, e si è laureato campione del mondo nel salto in alto. Serata da incorniciare per l’azzurro, che dopo un’incertezza iniziale si è reso protagonista di un percorso netto, saltando al primo tentativo persino la misura di 2,36. Niente da fare per l’americano Harrison, unico a superare 2,36 ma al secondo tentativo. Gimbo ha dunque ottenuto l’ultimo titolo che gli mancava in una carriera fantastica ed ha esultato nel suo stile, scatenandosi al 100%.

Gianmarco Tamberi campione del mondo di salto in alto

2.36: il salto mondiale di Gianmarco Tamberi

L’abbraccio fra Tamberi e Barshim