Mondiali atletica Budapest 2023, spettatori furiosi con la Rai: TG2 e volley, diretta Tamberi sospesa

Spettatori televisivi furiosi con la Rai per le scelte di programmazione dei Mondiali di atletica di Budapest 2023. Alle ore 20.30, infatti, la diretta delle gare trasmessa su Rai Due viene interrotta per far spazio al TG2, con la promessa che ci si sarebbe trasferiti sul canale Rai Sport + HD. Questi erano i piani originari, peccato però che un match di pallavolo è andato al quinto set e così viene mantenuto proprio l’incontro di volley tra Romania e Bulgaria al tie-break e per oltre dieci minuti non c’è il collegamento con l’Ungheria, dove in pista vi erano diversi azzurri, tra cui Tamberi nella finale del salto in alto e Osakue nella finale del lancio del disco, entrambe le gare nel loro momento clou. E gli spettatori sono una furia.

Ridicola la Rai che proprio nel momento del salto di tamberi dà la Linea al tg dicendo di continuare da Rai 2 su Rai sport. Ci si sintonizza su Rai sport e questa è la situazione: Bulgaria Vs Romania di Pallavolo. O ridicoliiiii #tamberi #mondialiatletica pic.twitter.com/D1N8iWd7sE — Platti caffè (@FCJuventusStyle) August 22, 2023