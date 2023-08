Mondiali atletica Budapest 2023: la premiazione di Gianmarco Tamberi con l’inno nazionale (VIDEO)

di Antonio Sepe 15

Il video della premiazione di Gianmarco Tamberi, che a Budapest ha conquistato una prestigiosa medaglia d’oro nel salto in alto nei Mondiali 2023 di atletica. Nonostante l’abitudine a certi palcoscenici, è sempre una grande emozione portare in alto i colori azzurri. Gimbo non è stato da meno e, con grande orgoglio, ha sfoggiato la divisa italiana, ricevuto la medaglia d’oro e intonato l’Inno di Mameli con la mano sul cuore. Di seguito le immagini.