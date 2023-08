Mondiali atletica Budapest 2023: Marcell Jacobs eliminato in semifinale nei 100 metri (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video della semifinale dei 100 metri dei Mondiali di atletica 2023 di scena a Budapest, in cui Marcell Jacobs ha concluso al quinto posto. L’oro olimpico ha stabilito il suo primato stagionale, correndo in 10.05, ma per soli quattro centesimi non è riuscito a qualificarsi per la finale. Segnali comunque positivi per l’azzurro, che nei prossimi giorni tornerà in pista per la staffetta.