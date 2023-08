Mondiali atletica Budapest 2023, la 20km di marcia maschile posticipata alle 10:50 per il maltempo

La pioggia cambia i programmi dei Mondiali di atletica, al via da oggi a Budapest. La partenza della 20km di marcia maschile infatti è stata posticipata di due ore. La nuova partenza sarà alle ore 10,50. Il motivo è, come detto, legato alle condizioni meteo che prevedono un imminente temporale sulla capitale ungherese. La pioggia è già iniziata in modo fitto verso le 08:50, orario previsto inizialmente per la partenza. L’Italia si presenta al via con Massimo Stano, campione olimpico uscente in questa distanza e a caccia di un nuovo titolo iridato dopo quello dello scorso anno nella 35 chilometri, e con gli altri due azzurri Andrea Cosi e Francesco Fortunato. Partenza però rinviata alle 10.50 in Piazza degli Eroi nella capitale ungherese. Confermati, invece, tutti gli orari delle gare allo stadio.