Mondiali atletica Budapest 2023, Kerley escluso dalla finale dei 100: pochi giorni fa aveva deriso Jacobs

“Cosa ha fatto Jacobs per diventare così popolare? Non lo so, ma non sono preoccupato“. Così due giorni fa Fred Kerley, campione del mondo in carica nei 100 metri e argento ai Giochi di Tokyo alle spalle di Marcell. Lo statunitense, però, deve aver pensato troppo ai rivali che a sé stesso dato che non è riuscito a qualificarsi per la finale dei Mondiali di Budapest 2023. Kerley ha infatti concluso al terzo posto la sua semifinale con 10.02 ed è stato il primo degli esclusi.