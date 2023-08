Mondiali atletica Budapest 2023: Jacobs in semifinale nei 100 metri col brivido, out Ceccarelli

Buona la prima per Marcell Jacobs, che al rientro in pista dopo un lungo stop si qualifica per le semifinali dei 100 metri nei Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. L’azzurro non brilla, anzi parte piuttosto male e fatica ad esprimersi al meglio. Grazie a un’ottima rimonta, tuttavia, riesce a concludere al terzo posto in 10.15, beffando di un millesimo il canadese Rodney e garantendosi il passaggio del turno. Prestazione ovviamente insufficiente in ottica medaglia, ma ciò che contava era passare il primo turno e, considerando il periodo che sta vivendo l’oro olimpico, non era affatto scontato. Niente da fare purtroppo per Samuele Ceccarelli, che ha chiuso al quarto posto la sua batteria, ma il tempo di 10.26 non è stato sufficiente per essere ripescato in semifinale.

PROGRAMMA E COME VEDERE LE GARE IN TV

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E DIRETTA TV

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

I CONVOCATI DELL’ITALIA

ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO ATLETICA 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI

A Budapest sono andate in scena anche le batterie dei 1.500 metri maschili, in cui l’unico azzurro a passare il turno è stato Pietro Arese, quarto in 3’34″38. Niente da fare per Joao Bussotti, tredicesimo con 3’48″55 e Ossama Malek, settimo con 3’35″12.