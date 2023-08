Mondiali atletica Budapest 2023: Jacobs quinto con 10.05, niente finale nei 100 metri

Nella gara che ha aperto la sessione serale di domenica 20 agosto dei Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto, Marcell Jacobs non è riuscito a staccare il pass per la finale dei 100 metri. L’azzurro ha infatti concluso al quinto posto la semifinale, con il suo 10.05 che non è bastato per passare il turno. Per l’oro olimpico si tratta di un bel passo in avanti rispetto a ieri e nel complesso le sensazioni sono positive, ma ovviamente l’assenza di gare si è fatta sentire e non c’è stato troppo da fare. A vincere la semifinale è stato un super Noah Lyles con 9.87. Qualificato anche il giapponese Sani Brown con 9.97. Gli altri atleti che hanno staccato il pass per la finale sono stati Coleman, Hughes, Seville, Tebogo, Forde e Omanyala. Eliminato il campione in carica Fred Kerley, primo degli esclusi con 10.02

“Oggi è andata decisamente meglio di ieri, sapevo che non sarebbe stata facile. Ho fatto quello che potevo ma mi mancava gareggiare. Avrei potuto stare a casa invece ho deciso di metterci la faccia, non ho paura di essere sconfitto e sono consapevole che questo non è il mio valore. Ora grande impegno con la staffetta“. Questo il commento a caldo di Jacobs, intervenuto ai microfoni Rai. “Stare tanto tempo senza gareggiare e fare il mondiale non era facile, ma torno in albergo soddisfatto. Dai tempi duri arrivano gli uomini forti” ha concluso Marcell.

