“Era dai Giochi di Tokyo che non prendevo parte alla staffetta. Mi è mancato parecchio stare in gruppo e fare tutte le esercitazioni insieme. Sono contento di trovare la forma giusta, siamo molto determinati e preparati per questa staffetta. Abbiamo lavorato bene, c’è un ottimo feeling e ci possiamo divertire”. Lo ha dichiarato Marcell Jacobs in conferenza stampa alla vigilia della 4×100 dei Mondiali di atletica di Budapest 2023.