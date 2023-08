Mondiali atletica Budapest 2023, Iapichino: “Sono contenta, ma anche scaramantica”

“Devo dire che sono abbastanza contenta, il primo non era un grande salto. Papà voleva farmi smettere, io sono un po’ testarda e ho voluto continuare, facendo il secondo salto. Voleva farmi risparmiare energie dopo una mattinata del genere. Sono molto contenta, non voglio dire qualcosa perché sono scaramantica”. Lo ha detto Larissa Iapichino dopo le qualificazioni del salto in lungo ai Mondiali di Budapest 2023 di atletica nelle quali l’azzurra si è messa in luce: “Io non sapevo nemmeno che mamma avesse fatto il record qui, pensavo Edmonton nel 2001. Noi in queste coincidenze ci siamo abituate, ho pensato ‘andiamo bene’…”.