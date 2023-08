Mondiali atletica Budapest 2023, Fortunato undicesimo nella 20km di marcia. Stano si ritira

Lo spagnolo Alvaro Martin ha vinto la medaglia d’oro nella 20km di marcia maschile ai Mondiali di atletica, al via oggi a Budapest, con il tempo di 1:18.32. Argento per lo svedese Karlstrom, mentre il bronzo è andato al brasiliano Bonfim. Il miglior azzurro è stato Francesco Fortunato, undicesimo in 1:19.01, mentre Massimo Stano si è ritirato nell’ultimo quarto di gara quando era ventisettesimo in ottica 35km. “Le gambe non rispondevano come dicevo io, sono crollate le mie sicurezze”, le parole dell’azzurro. Trentunesimo invece Andrea Cosi.

La partenza – inizialmente in programma alle 10:50 – è slittata di due ore per il maltempo. A Piazza degli Eroi è subito il giapponese Ikeda a prendere l’iniziativa, dettando l’andatura e conquistando dopo 5 km un margine di quasi 10”. Gli azzurri cercano subito di inserirsi nelle retrovie del gruppo di testa, ma a metà gara è Fortunato l’unico a ‘vedere’ gli inseguitori: l’azzurro è quindicesimo a 35” dopo 10km, mentre Stano – ventunesimo ad un minuto dal giapponese – appare subito deciso a ragionare in ottica 35km, prima del ritiro. A 5km dal termine c’è l’azione di Alvaro Martin che si porta in testa e supera Ikema, seguito da Bonfim (3”) e Karlstrom (9”). Per il giapponese il sogno medaglia sfuma sotto il ritmo dello spagnolo, che lo stacca e deve fare i conti con il solo Bonfim che però cede anche la seconda piazza del podio a Karlstrom.

Alvaro Martin (Esp) 1:17:32 Perseus Karlstrom (Swe) 1:17:39 Caio Bonfim (Bra) 1:17:47

11. Francesco Fortunato 1:19:01

31. Andrea Cosi 1:23:28

Rit. Massimo Stano