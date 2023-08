Mondiali atletica Budapest 2023: Fabbri da impazzire, record personale e medaglia d’argento nel peso

Uno straordinario Leonardo Fabbri consegna all’Italia la prima medaglia dei Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Nella prima giornata di gare in Ungheria, l’azzurro disputa una strepitosa finale nel lancio del peso e, grazie al record personale, sale sul secondo gradino del podio. 22.39 la misura messa a referto dall’atleta fiorentino, che dopo un avvio di gara non indimenticabile si è scatenato ed ha ipotecato la zona medaglie.

Contro un alieno Ryan Crouser non c’è stato nulla da fare, anzi l’americano ha stabilito il record dei campionati (23.51) e sfiorato il primato del mondo. Tuttavia la giornata è da incorniciare per Fabbri, che ottiene un risultato storico e fa sognare l’Italia. Terzo posto per un altro statunitense, Joe Kovacs, con 22.12, mentre non è andato oltre l’undicesimo posto Zane Weir. Grande delusione per l’italiano, protagonista in mattinata con ottimi lanci, ma autore di due nulli e un anonimo 19.99

