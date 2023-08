Mondiali atletica Budapest 2023, batterie 100 metri: ecco gli avversari di Marcell Jacobs

Marcell Jacobs scenderà in pista stasera, sabato 19 agosto, in occasione dei Mondiali 2023 di atletica di scena a Budapest, in Ungheria. L’azzurro, al ritorno dopo un lungo stop, si cimenterà nelle batterie dei 100 metri: andiamo a scoprire chi saranno i suoi avversari. I più pericolosi sono il giamaicano Rohan Watson e il bahamense Terrence Jones, rispettivamente in corsia 2 e 9, entrambi con un personale di 9.91. Occhio anche al colombiano Longa con un personale di 9.99. Pur non dovendo affatto sottovalutare l’impegno, l’accesso in semifinale sembra assolutamente alla portata per Jacobs, che malgrado un primato stagionale di 10.21 (lontanissimo dal 9.80 di Tokyo), è sicuramente tra i favoriti per la conquista di uno dei tre pass.

A CHE ORA GAREGGIA JACOBS?

GLI AVVERSARI DI JACOBS