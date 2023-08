Mondiali atletica Budapest 2023, Barshim: “Complimenti a Tamberi, felice per lui”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della finale del salto in alto dei Mondiali 2023 di atletica di Budapest, Mutaz Essa Barshim si è complimentato con il vincitore Gimbo Tamberi: “Sono felice per lui, è stata una gara in famiglia. Gli faccio le mie congratulazioni, ma anche a tutto lo staff italiano. E’ stata una grande finale, piena di emozioni“. Dopo aver vinto gli ultimi tre ori mondiali, l’atleta qatariota è costretto ad abdicare e cedere lo scettro all’amico Tamberi, con cui aveva già condiviso l’oro a Tokyo 2020.