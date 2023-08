Mondiali atletica Budapest 2023, 14 azzurri impegnati domenica mattina: occhi sulla marcia e Tamberi

Stasera si entra nel vivo dei Mondiali di atletica con le prime finali, ma facendo un salto in avanti andiamo a vedere i 14 azzurri impegnati nella mattina di domenica. Si comincia presto con la marcia: nella 20 km in gara la campionessa olimpica Antonella Palmisano, Valentina Trapletti e il bronzo iridato della 50 km di Doha 2019 Eleonora Giorgi. Il programma delle gare allo stadio si apre invece con le qualificazioni del disco alle 9: Daisy Osakue in pedana alla ricerca della finale. Poi le batterie dei 400 dalle 9.35 con Alice Mangione che è nella prima insieme alla polacca Natalia Kaczmarek: formula 3+6 per accedere alla semifinale, lo stesso meccanismo per gli uomini (dalle 10.25) con il primatista italiano Davide Re in quinta batteria. Alle 10.35 l’atteso momento della qualificazione del salto in alto: l’oro olimpico Gianmarco Tamberi debutta nel suo quinto Mondiale, dove va a caccia dell’oro che ancora gli manca. In pedana anche gli altri azzurri Stefano Sottile e Marco Fassinotti.

Alle 11.25 è l’ora dei 400 ostacoli: Alessandro Sibilio trova il primatista del mondo Karsten Warholm (Norvegia) in batteria e con lui anche il francese Wilfried Happio. Mario Lambrughi, nella batteria successiva, va a caccia dello stesso obiettivo: il lasciapassare per la semifinale che si guadagna con i primi quattro posti o con i quattro tempi di ripescaggio. Alle 12.10 il primo round dei 100 metri femminili che vede impegnata Zaynab Dosso. Chiusura della mattinata affidata ai 110hs (dalle 13.05) che propongono la doppia carta azzurra Hassane Fofana (in seconda batteria) e Lorenzo Simonelli (in terza) per centrare la semifinale.