Mondiali atletica 2023, l’ugandese Kiplangat oro nella maratona. Meucci decimo davanti a Chiappinelli

L’ugandese Viktor Kiplangat vince l’oro mondiale della maratona nella gara maschile che ha aperto l’ultima giornata della rassegna iridata di Budapest 2023. Il 23enne trionfa in 2:08:53 e stravince il duello che si era venuto a creare negli ultimi 5km con l’etiope Leul Gebresilase, che deve accontentarsi persino della medaglia di bronzo dopo essere stato sorpassato nel rettilineo finale dall’israeliano Maru Teferi. Il migliore degli azzurri è Daniele Meucci che chiude al decimo posto con tanto di stagionale (2:11:06), davanti all’altro azzurro Yohanes Chiappinelli (2:11:12), che al passaggio dei 25km si era persino portato in testa al gruppone. Si è ritirato tra il 25esimo e il 27esimo km invece Eyob Faniel, che con il crono di 2:07:53 a Osaka, in Giappone, era tornato a correre sotto il muro delle due ore e otto minuti.

La prima azione della mattinata è di Ser-Od Bat-Ochir, ma il suo tentativo in avanscoperta dura poco. Chiappinelli e Faniel si fanno subito vedere nel gruppo degli inseguitori, mentre Meucci parte nelle retrovie. Dopo 10km è il rappresentante del Kenya, Timothy Kiplagat a prendere l’iniziativa, con Chiappinelli che si conferma in testa. Dopo i 25 km il 26enne azzurro cerca la sua iniziativa, ma non regge il ritmo di Kiplangat che inizia l’azione che lo porterà sul gradino più alto del podio. Nel finale Chiappinelli perde posizioni rispetto a quel settimo posto che si era guadagnato fino al 40esimo km. Gli azzurri però riescono a portare due italiani nei primi 15.