Mondiali atletica 2023, la Rai esulta per gli ascolti super: “Prodotto apprezzato sin dal primo giorno”

La Rai si gode gli ascolti fatti registrare durante i Mondiali di atletica. Un bilancio che vede otto giorni di gare trasmesse in prima serata televisiva, da 1 milione e 730mila appassionati di media, con punte di oltre 5 milioni in occasione delle finali con gli Azzurri in pista e uno share che non è mai sceso sotto il 10%. Il direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi non nasconde la “grande soddisfazione” per “un prodotto che è stato molto apprezzato, sin dal primo giorno”. E spiega: “Il racconto delle tante ore di gara, affidato all’ottima squadra (Bragagna, Alessandrini, Tilli, Di Bella, Caporale, oltre a tutti i tecnici) che i vicedirettori Mascolo e Pescante hanno messo in campo, è stato eccellente, con un paio di giornate davvero straordinarie dal punto di vista televisivo”.

Il riferimento è alle serate che hanno visto protagonisti Gianmarco Tamberi prima e le staffette azzurre della velocità poi. Lo storico oro di Gimbo nel salto in alto è stato visto da 2,4 milioni di appassionati (15,5% di share), con oltre 5 milioni di contatti unici, mentre l’argento della 4×100 maschile e il quarto posto della 4×100 femminile hanno fatto lievitare lo share di Rai 2 al 18% – miglior risultato dell’intera rassegna – con un ascolto medio di 2,3 milioni. Promossa anche “La Domenica Sportiva”: la puntata di ieri, la seconda della nuova stagione, ha superato la soglia del 12% di share – quasi il doppio dell’esordio – con 810mila telespettatori di media e 2,5 milioni di contatti: “Sono davvero felice di questo risultato – dice ancora Volpi – e, in particolare, di come si stiano già assestando gli equilibri in trasmissione, tra i nostri talent e le due guide, due donne, una in studio, Simona Rolandi, l’altra al coordinamento in regia, Paola Arcaro”.