Mondiali atletica 2023, Jacobs in semifinale con 10”15 in batteria (VIDEO)

Il primo guizzo di Marcell Jabobs ai Mondiali di atletica di Budapest vale la semifinale dei 100m. Il campione olimpico si piazza terzo in batteria con 10”15 (-0.4) conquistando il piazzamento utile per la qualificazione, con un centesimo di vantaggio sul canadese Brendon Rodney che chiude quarto in 10”16. Dopo i problemi fisici, alla seconda apparizione stagionale, Jacobs riscatta una partenza non proprio brillante, conquistando il pass per la semifinale. Di seguito, la prima prova di Jacobs alla rassegna iridata.

