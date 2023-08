Mondiali Atletica Budapest 2023, l’astista Lavillenie dà forfait: problema al tendine rotuleo

L’ex primatista mondiale e oro olimpico di Londra 2012 nel salto con l’asta, Renaud Lavillenie non prenderà parte ai Mondiali di atletica, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto. Il 36enne francese è stato infatti costretto a dare forfait per dei problemi non risolti al tendine rotuleo. “Il mio fisico non mi permette di saltare a Budapest in buone condizioni con il ritorno del dolore al tendine del tendine del ginocchio e scelgo quindi di dare forfait con mio grande rammarico”, esordisce sui social. La testa è rivolta al 2024. “Userò questo periodo di tempo – ha spiegato Lavillenie – per ricaricarmi sia fisicamente che mentalmente, prima di prepararmi per il 2024. Ma ora il mio corpo non mi permette di prendere parte al Mondiale di Budapest nelle migliori condizioni, quindi rinuncio anche se è una decisione che mi costa molto”. Per Lavillenie – che non ha mai vinto l’oro iridato – niente sfida con lo svedese ‘Mondo’ Duplantis, recordman mondiale e oro ai Giochi di Tokyo. Thibault Collet e Baptiste Thiery sono gli altri astisti della spedizione francese.