Olivier Rabin (Wada): “Schwazer? Non parlo con iter legale in corso”

“Schwazer? Non posso parlarne finché ci sarà un iter legale in corso. Questa è la filosofia della Wada. A quel punto faremo i nostri commenti”. Lo ha detto Olivier Rabin, senior director della Wada, a margine del Congresso della Fmsi a Roma, in merito agli ultimi sviluppi della vicenda di Alex Schwazer. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport pochi giorni fa, l’Aiu, l’organismo etico della federatletica mondiale, ha ritenuto come “aiuto sostanziale” la testimonianza di Schwazer, che ha smascherato una violazione delle regole antidoping. Da regolamento Wada, il marciatore potrebbe quindi beneficiare di uno sconto sulla squalifica (che scade il 7 luglio 2024). Sulle tempistica della decisione, Rabin taglia corto: “Non sono di mia competenza”.