Mondiali Atletica, Stano: “Concentrato sulla 20km, punto all’oro”

Tra gli azzurri più attesi nei Mondiali di Atletica leggera di Budapest c’è sicuramente il marciatore Massimo Stano, campione olimpico a Tokyo 2020 e che domani 19 agosto alle ore 8.50 aprirà le danze per la spedizione azzurra con la 20km di marcia, in cui sono presenti anche Francesco Fortunato e Andrea Cosi. Queste le parole di Stano da Casa Italia: “A parte il viaggio comodo durato 13 ore e poi la sveglia di oggi per l’antidoping con quattro ore di sonno sto bene“, ha commentato ironicamente il marciatore pugliese, alludendo al volo cancellato nel pomeriggio di ieri a Monaco di Baviera che ha comportato il lungo ritardo nell’arrivo della squadra azzurra.

Stano ha poi proseguito spiegando i suoi obiettivi per la rassegna iridata: “Mi sento meglio rispetto agli anni passati, mi sono allenato meglio, anche se finora ho raccolto poco in stagione, ma questo è l’evento più importante e qui ho due chance. Le mie speranze sono maggiormente sulla ‘venti’, che è la distanza olimpica e dove punto all’oro. Mi aspetto una 20 km tattica, con un livello altissimo dove in tanti possono arrivare al primo posto come al quindicesimo“.