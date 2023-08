Mondiali atletica 2023, Palmisano grandiosa: bronzo nella 20km di marcia. La Spagna concede il bis

Dopo tanti mesi di inattività e l’intervento all’anca del settembre del 2022, Antonella Palmisano conquista una meravigliosa medaglia di bronzo (1h27:26) nella 20km di marcia femminile ai Mondiali di atletica di Budapest. L’oro è andato alla spagnola Maria Perez, favorita della vigilia, che vince in 1:26:51 e permette alla Spagna di piazzare il bis dopo la vittoria di Martin ieri nella gara maschile. Argento invece all’australiana Jemima Montag. Eleonora Giorgi è ventunesima (1h31:45), Valentina Trapletti ventitreesima (1h32:57).

A Piazza degli Eroi, dopo la pioggia di ieri, è il sole ad accogliere le atlete, che partono puntuali alle 7:15. Dopo 5km Antonella Palmisano fa compagnia al gruppo di testa composto da sette marciatrici: oltre all’olimpionica azzurra e alla spagnola, c’è anche Kimberly Garcia Leon (Perù), Jemima Montag (Australia), Jiayu Yang (Cina), Zhenxia Ma (Cina) e Alegna Gonzalez (Messico).

Palmisano più di una volta va in testa a guidare, ma al 16 km è Perez a rompere gli indugi e a guidare un attacco che alza il ritmo e lascia spiazzate le altre. L’azzurra (coinvolta anche in una caduta apparentemente senza conseguenze) guida il gruppo in lotta per il bronzo, staccando anche le due cinesi Ma e Yang (quest’ultima l’atleta col personale più basso della start list). Nel km finale Perez consolida i 27 secondi di vantaggio, Montag è seconda con 19 secondi sulla Palmisano, sempre più sola al terzo posto per una medaglia meritatissima. La peruviana Kimberly Garcia Leon è quarta, a sei secondi.