Marcia, Dudince 2024: Picchiottino avvicina il personale ed è settimo nella 20 km

Sulle strade di Dudince ottima prova di Gianluca Picchiottino, che nella 20 chilometri di marcia torna ad avvicina il record personale con il tempo di 1h21:47 che gli vale il settimo posto nella tappa Gold del circuito mondiale in corso in Slovacchia. Per l’atleta livornese un crono distante 11″ dal suo primato personale sulla distanza. Più indietro Stefano Chiesa, ventisettesimo al traguardo in 1h30:21. Ad imporsi è stato il peruviano Cesar Augusto Rodriguez in 1h19:41 davanti all’ecuadoriano Brian Daniel Pintado.

Perù che si prende tutto, con la prova femminile che ha visto il successo di Evelyn Inga, la quale prevale in solitaria con 1h27:42 davanti all’ucraina Mariia Sakharuk. Buon decimo posto per la campionessa italiana Nicole Colombi in 1h32:54 un paio di settimane dopo aver conquistato il titolo tricolore della 20 km a Frosinone.

Nella prova sui 35 chilometri, specialità che quest’anno non è inserita nel programma degli eventi internazionali, primo posto di Teodorico Caporaso in 2h34:44. Il marciatore campano della Virtus Emilsider Bologna, che sulla distanza ha un personale di 2h32:19 e ha indossato la maglia azzurra nella ‘cinquanta’ alle ultime due edizioni dei Giochi, riesce a staccare l’ecuadoriano Jinson Octavio Calderon, secondo in 2h41:38.