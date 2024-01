Marcia, domenica la Modugno walk race: prove olimpiche di staffetta mista per Palmisano e Stano

Prove olimpiche di staffetta mista per Antonella Palmisano e Massimo Stano. I due azzurri, entrambi pugliesi ed entrambi campioni olimpici in carica, si cimenteranno domenica nella Modugno walk race, il primo evento italiano dedicato al nuovo format misto che debutterà alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che assegnerà dunque una medaglia che al momento manca ai nostri due fenomeni. I due campioni olimpici Stano (Fiamme Oro) e Palmisano (Fiamme Gialle) in provincia di Bari gareggeranno in tandem, con due frazioni a testa alternate. La gara sarà l’occasione per continuare i test già iniziati nel raduno azzurro di Castelporziano, a dicembre.

L’appuntamento darà inoltre indicazioni per la composizione delle tre coppie azzurre che saranno impegnate ai Mondiali di marcia a squadre di Antalya, in Turchia, evento fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi.