Marcia, domani a Milazzo Campionati Italiani assoluti e promesse 35 km

di Sofia Cioli 37

Domani a Milazzo (Messina) si gareggia per i Campionati Italiani assoluti e promesse della 35 km di marcia, primo evento tricolore dell’anno, distanza che farà il proprio debutto olimpico il prossimo anno a Parigi con l’inedita prova mista a squadre. Ai nastri di partenza Federica Curiazzi e Lidia Barcella, rispettivamente quarta e sesta sulle strade di Monaco di Baviera nella scorsa estate. La gara di domenica, con l’organizzazione dell’Asd Duilia Barcellona, sarà valida come prima prova del Campionato di società di marcia e prevede anche i Tricolori master della 20 km e sfide assolute e giovanili su altre distanze che non assegnano maglie di campione italiano: 20 km con il decimo classificato degli Europei Andrea Cosi, 15 km (junior donne) e 10 km (allievi e allieve).