Atletica, staffetta di marcia: secondo posto a Bari per Palmisano-Stano

Secondo posto per gli ori di Tokyo Massimo Stano e Antonella Palmisano nella loro prima staffetta di marcia in carriera alla Modugno Race Walk di Bari. Disputata sulla distanza della maratona, la disciplina debutterà alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Il successo è andato alla coppia cinese formata dalla primatista del mondo della 20 km Yang Jiayu, oro a Londra 2017, e dal finalista olimpico e due volte finalista mondiale Wang Kaihua, che ha preceduto di 21″ il duo azzurro. Completano il podio in terza piazza gli altri azzurri Francesco Fortunato e Valentina Trapletti.

Soddisfatto Stano al traguardo: “È una specialità strana, mi ci devo ancora abituare, ma sono contento di come sia andata. Nella prima frazione ho praticamente passeggiato, sono andato via facilmente e rispetto ai test di dicembre di Castelporziano ho avuto sensazioni molto migliori. Poi negli ultimi cinque chilometri della mia seconda frazione ho avuto un po’ di fitte al diaframma e ho perso fluidità. Ma per essere gennaio è molto buono: probabilmente la prossima gara sarà la 20 km di Taicang il 3 marzo in Cina. Questa nuova gara è strana perché anche quando l’hai finita non è ancora finita. Però ti mette anche quell’adrenalina in più. Gareggiare insieme ad Antonella è stato bellissimo e penso si sia visto anche dall’abbraccio che ci siamo scambiati alla fine“.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Palmisano: “Abbiamo caricato molto nel raduno in Spagna delle scorse settimane e i tempi di oggi sono migliori di quelli che avevamo pensato con coach Lorenzo Dessi. La gara era importante soprattutto per raccogliere dati e per mettere in pratica il protocollo di mobilità passiva che avevamo preparato per il periodo di pausa tra le due frazioni. La sensazione della gamba alla ripartenza della frazione successiva è stata molto positiva. Oggi contavo in Massimo, ha fatto un ottimo lavoro. È stato stupendo tornare a gareggiare dopo quindici anni nella mia Puglia, per la prima volta da atleta importante. Ora ripartiremo il 30 gennaio per Siviglia per altre due settimane di raduno all’estero: il 4 febbraio faremo una 10 km a Guadix. Al ritorno in Italia sarò agli Assoluti indoor di Ancona dopo cinque anni nei 3000“.