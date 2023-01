Atletica, Massimo Stano vince premio Candido Cannavò

Massimo Stano ha ricevuto quest’oggi, mercoledì 11 gennaio, il premio Candido Cannavò, il riconoscimento promosso dalla Bracco Atletica del presidente Franco Angelotti, intitolato allo storico direttore della Gazzetta dello Sport. Il premio, giunto alla 14esima edizione, è dedicato allo sportivo che più si è distinto nell’atletica, sport di cui Cannavò era particolarmente appassionato ed esperto, e per la prima volta è stato assegnato ad un marciatore. Stano ha infatti brillato nell’ultimo anno e mezzo, vincendo prima alle Olimpiadi di Tokyo e poi, più di recente, ai Mondiali di Eugene. A proposito della prossima stagione, il pugliese, che è stato premiato a Milano nella redazione della Rosea, ha spiegato: “Come sapete ai Mondiali di Budapest in agosto ho intenzione di gareggiare in entrambe le distanze, nell’avvicinamento invece mi concentrerò sulla 20 km, con il probabile esordio stagionale ai Tricolori di Frosinone del 19 marzo”.