Atletica, Europei under 23: Mihai e Cosi conquistano il doppio argento nella marcia

La prima giornata dei Campionati Europei under 23 di atletica leggera a Espoo, Finlandia, si chiude positivamente per l’Italia. Alexandrina Mihai e Andrea Cosi hanno conquistato la doppia medaglia d’argento nella 20 chilometri di marcia. La Mihai ha raggiunto il secondo gradino del podio con un tempo di 1 ora 32’32, preceduta dalla francese Pauline Stey che ha tagliato il traguardo in 1 ora 31’17. Cosi invece, ha concluso la marcia in 1 ora 23’02, preceduto solo dallo spagnolo Paul McGrath per due minuti esatti. Domani si terranno le prove all’interno dello stadio Lappaevaara, mentre domenica si concluderanno i Campionati.