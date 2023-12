Marcia, Palmisano: “Sport insegna valori importanti, a Parigi per vincere”

“Lo sport mi ha insegnato valori come lealtà e amicizia. Già da piccola sentivo di essere adatta per la marcia. Alle Olimpiadi di Tokyo ho realizzato il mio sogno, è un qualcosa che mi resterà per sempre. Per Parigi manca ancora molto tempo e molte gare. Andrò in Francia con ambizioni alte e con tanta voglia di vincere”. Così Antonella Palmisano, oro olimpico a Tokyo nei 20km nel 2021, nell’intervista concessa a Italia Team Tv sulle sua carriera nella marcia e sulle sue ambizioni per Parigi 2024.