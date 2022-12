Marcell Jacobs punta il 2023: “Non vedo l’ora di tornare in pista”

“L’anno che finisce ci ha riservato molte sorprese, sulle tre gare più importanti abbiamo portato a casa due ori. Testa, cuore e gambe sono adesso tutti al 2023. Non vedo l’ora di tornare in pista grazie all’amore che mi date ogni giorno. È una promessa”. Lo ha detto, su Instagram, rivolgendosi ai propri follower e ai propri tifosi, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 di Tokyo 2020 Marcell Jacobs. Un anno importante per l’azzurro che si è laureato campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri a Monaco di Baviera 2022. Non solo: a settembre 2022 Jacobs si è sposato con Nicole Daza, con cui era già fidanzato e da cui ha avuto 2 figli, Anthony e Meghan.