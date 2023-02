Marcell Jacobs oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Assoluti indoor Ancona 2023 atletica

Marcell Jacobs è pronto a difendere il titolo ai Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona 2023 di atletica leggera: ecco le informazioni per seguire le gare dell’azzurro. Il velocista, bi-campione olimpico a Tokyo 2020, scende sulla pista del Palaindoor della città marchigiana per conquistare un altro successo da aggiungere alla bacheca. Il bresciano vuole confermare le buone sensazioni delle prime uscite stagionali e aggiudicarsi il terzo titolo nazionale al coperto. L’appuntamento è per le ore 16.40 di domenica 19 febbraio con le batterie dei 60 metri maschili, mentre alle ore 17.35 è prevista la finale. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Marcell Jacobs ai Campionati Italiani Assoluti indoor 2023 di atletica.

STREAMING E TV – Le gare di Marcell Jacobs agli Assoluti di Ancona 2023 godranno di copertura televisiva. Infatti, sia le batterie che la finale dei 60 metri degli Assoluti indoor di Ancona 2023 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play (collegamento a partire dalle ore 16.00 di domenica 19 febbraio). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati per non perdersi davvero nulla.